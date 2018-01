Peça pode ser de helicóptero sumido Uma peça de metal que poderia pertencer ao helicóptero que levava o empresário João Verdi Carvalho Leite, presidente da Avibrás, e sua mulher, Sônia, que estão desaparecidos desde o dia 23 de janeiro, foi encontrada no mar, próximo à praia de Ubatumirim, na tarde de sexta, por um pescador de Ubatuba. A peça, entregue à Aeronáutica, foi descrita como "algo parecido com um tanque queimado". Se for confirmado que a peça encontrada pertence ao helicóptero, as buscas deverão concentrar-se naquela região.