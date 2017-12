Peças sacras são roubadas de igreja Duas peças sacras dos séculos 17 e 18 foram levadas da Igreja do Bom Jesus da Coluna, na Ilha do Fundão. O furto, ocorrido possivelmente no feriado de 12 de outubro, foi comunicado ontem à Polícia Federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Foram levados um porta-missal e a imagem de um menino-anjo.