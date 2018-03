Pedágio está mais barato em algumas praças do Estado de São Paulo O motorista que trafegar pelas rodovias paulistas a partir deste sábado poderá se deparar com uma surpresa agradável e incomum. Treze das 80 praças de pedágio da malha rodoviária sob concessão privada em São Paulo já estão com as tarifas reduzidas. A diminuição é de R$ 0,10 em nove praças e de R$ 0,20 em quatro. A redução nos preços dos pedágios foi resultado da queda de 0,33% do IGP-M acumulado ao longo de 12 meses. Esse indicador, controlado pela Fundação Getúlio Vargas, é a base para os reajustes dos contratos com as concessionárias. O preço do pedágio baixou em algumas praças das rodovias mais movimentadas do Estado. Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, nas principais praças, o valor passou de R$ 14,80 para R$ 14,60. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, duas praças tiveram redução de R$ 5,10 para R$ 5,00. Já na Rodovia Castelo Branco, o motorista, que antes desembolsava R$ 9,40 agora paga R$ 9,20. As praças restantes não terão o valor alterado, assim como os pedágios das estradas administradas pelo governo, como as rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Dom Pedro 1. Com a redução nos valores dos pedágios, cerca de 220 mil dos 418 mil veículos que circulam mensalmente pelos 3,5 mil quilômetros do Programa de Concessões Rodoviárias, serão beneficiados.