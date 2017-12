Pedágio na Dutra fica mais caro a partir desta sexta; veja os novos valores

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou um reajuste de 3% na tarifa básica de pedágio na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), explorada pela concessionária NovaDutra. A decisão está publicada na edição desta quarta-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU) e atinge sete praças.

Os novos valores entram em vigor a partir desta sexta-feira, 4. As praça de pedágio em Arujá e Guararema, no Estado de São Paulo, terão as tarifas mais baixas, de R$ 3,50; enquanto Moreira César, em São Paulo, e Viúva Graça, no Rio, terão as mais altas, de R$ 14,40.

Inaugurada em 1951, a Dutra liga o Rio de Janeiro a São Paulo e tem 402 quilômetros de extensão.

Confira abaixo os novos valores do pedágio na Dutra

