Pedágio na Rodovia Dutra sobe para R$ 9,20 a partir deste domingo

SÃO PAULO - As novas tarifas de pedágio da Rodovia Presidente Dutra entrarão em vigor no domingo, 1. A tarifa para carros de passeio passará de R$ 8,80 para R$ 9,20, o que significa aumento de 4,54%.

A concessionária NovaDutra, que administra a via, informou que o aumento ocorrerá nos dois sentidos nas praças de pedágio no km 88, em Moreira César, em São Paulo, no km 318, em Itatiaia, e no km 207, em Viúva Graça, no Rio de Janeiro. Em Jacareí, o pedágio será de R$ 4,10 para carros de passeios.

Nas praças de pedágio de Parateí e Guararema, em São Paulo, o preço vai ser R$ 2,30. Mais informações no site da NovaDutra.