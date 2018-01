Pedágio nas rodovias paulistas sobe 8,8% na 2ª feira A Secretaria Estadual dos Transportes informou hoje à noite que os pedágios nas rodovias de pista dupla do Estado de São Paulo serão reajustados em 8,8% no dia 1°. O aumento é baseado no IGP-M. Passam a ficar mais caras as tarifas das rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Anchieta, Imigrantes, Castelo Branco. O governo estuda formas de baratear os pedágios no futuro. O reajuste ocorre anualmente e é previsto nos contratos de concessão.