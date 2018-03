Pedágios da Dutra mais caros a partir de amanhã A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou, por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União, os reajustes nas tarifas de pedágio da Via Dutra, que é administrada pela concessionária NovaDutra. Os novos preços entrarão em vigor amanhã. Nos principais pedágios, das praças Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça, a tarifa dos automóveis de passeio vai subir 4%, de R$ 7,50 para R$ 7,80. As tarifas mais caras nestas três praças, cobradas de caminhões com reboque e caminhões trator com semi-reboque, com seis eixos, subiram também 4%, de R$ 45 para R$ 46,80. Na praça de Parapeí, o pedágio para veículos de passeio vai aumentar 5,5%, de R$ 3,60 para R$ 3,80. Já na praça de Jacareí, o pedágio será elevado em cerca de 3%, de R$ 3,30 para R$ 3,40, para veículos de passeio. Pelo contrato de concessão, o reajuste anual da NovaDutra deveria ter sido autorizado no início de agosto. Segundo técnicos que acompanharam os cálculos, esse atraso é normal, uma vez que nos reajustes anuais das concessionárias a ANTT precisa fazer uma ampla análise dos investimentos que foram feitos pelas empresas.