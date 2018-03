Pedágios da Ponte Rio-Niterói e Via Dutra serão reajustados A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou nesta sexta-feira, 28, o reajuste da tarifa de pedágio da Ponte Rio-Niterói (BR-101/RJ) e da Rodovia Presidente Dutra (BR-116 RJ/SP). As resoluções que autorizam os referidos reajustes deverão ser publicadas no Diário Oficial da União de segunda-feira, 31, e os novos valores serão cobrados a partir da zero hora de terça-feira, 1º. Para a ponte, administrada pela concessionária Ponte S/A, foi aprovado reajuste percentual de 4,13%, fazendo com que a tarifa para carros de passeio passe dos atuais R$ 3,20 para R$ 3,40, após aproximação contratual. Já na rodovia Presidente Dutra, administrada pela concessionária NovaDutra, o reajuste foi de 4,84%, elevando a tarifa de R$ 7,10 para R$ 7,50, após aproximação contratual.