Pedágios ficam mais caros na Fernão Dias e na Régis Bittencourt

SOROCABA - Duas rodovias federais que cortam o Estado de São Paulo tiveram aumentos de pedágio autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Desde a 0 hora desta segunda-feira, 19, o motorista que passa pelos pedágios da Rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga São Paulo a Belo Horizonte, já está pagando tarifa mais alta.

A tarifa básica passou de R$ 1,80 para R$ 2,10 nas praças de cobrança de Mairiporã, na Grande São Paulo, Vargem, no interior paulista, Cambuí, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Santo Antônio do Amparo, Carmópolis de Minas e Itatiaiuçu, no interior de Minas Gerais.

Na Régis Bittencourt (BR-116), que liga a capital paulista a Curitiba, os pedágios sobem a partir da 0 hora do próximo dia 29. A tarifa básica vai passar de R$ 2,50 para R$ 3 nas praças de São Lourenço da Serra, Miracatu, Juquiá, Cajati, Barra do Turvo, no interior de São Paulo, e Campina Grande do Sul, no interior do Paraná.