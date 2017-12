Pedestre é atropelado e avenida é interditada na zona norte Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta por volta das 8h30 desta terça-feira, 13, na Avenida Inajar de Souza, na zona norte de São Paulo, próximo à Rua Alexandre Fuzaro. Por conta do acidente, uma faixa da esquerda da via permanecia interditada até às 9h45, causando lentidão no local. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou às 9h30, 98 quilômetros de congestionamento, índice um pouco acima da média para o período, que é de 92 quilômetros. Marginal do Pinheiros Um caminhão quebrado na faixa da direita da pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, próximo à ponte do Morumbi, contribuía para o grande congestionamento na região. Os três piores trechos de lentidão estavam concentrados nos dois sentidos da marginal. No sentido Castelo Branco, a pista expressa estava congestionada do shopping SP Market até a Ponte Cidade Jardim, somando quase 11 quilômetros de trânsito lento. A pista local apresentava cerca de nove quilômetros de congestionamento, indo da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim. No outro sentido, as pistas local e expressa estavam com quase dez quilômetros de lentidão, entre a Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.