Pedestre é atropelado e morre na zona norte de São Paulo Um pedestre foi atropelado e morreu após ser atingido por um ônibus na manhã desta segunda-feira na zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 7h45, na avenida Casa Verde, esquina com rua Jorge Brand, que foi totalmente interditada. O trânsito continuava complicado por volta das 8h30, quando a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 64 Km de congestionamento, bem acima da média para o período, que é de 42 km. O pior trecho era na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso, com mais de 6 km de lentidão. A Radial Leste também estava com 6 km de congestionamento, no sentido centro, indo do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Vinte e Três de Maio. Estradas O trânsito na pista norte, no trecho de subida, da rodovia dos Imigrantes ficou congestionada na manhã desta segunda-feira entre os km 51 e 53 devido a uma colisão entre dois veículos, na altura do km 48 da pista ocorrido por volta das 7h15. Os veículos que ocupavam as faixas 2 e 3 foram retirados por volta das 8h30 e não houve vítimas. O movimento também era intenso na chegada à capital pela via Anchieta devido ao excesso de veículos.