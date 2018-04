Pediatra presa no Rio por negligência em atendimento é demitida

SÃO PAULO- O Hospital Rio Mar informou que a coordenadora de Pediatria , Sarita Fernandes Pereira, foi demitida neste sábado, 14. Segundo a assessoria do hospital, ela havia sido afastada quando a Polícia Civil iniciou investigação que apura a negligência no atendimento a uma menina de 5 anos na Pediatria. A instituição estuda entrar com ações civil e criminal contra a médica.

Veja também:

Presa médica acusada de contratar falso pediatra no Rio

A médica, presa hoje pela Polícia do Rio de Janeiro, é suspeita de ter contratado um falso pediatra que atendeu e liberou uma menina de 5 anos que sofria de convulsões e pode ter sido vítima de maus-tratos. Joanna Cardoso Marcenal Marins morreu na sexta-feira, depois de ter ficado internada em coma por 26 dias em uma outra clínica da cidade.