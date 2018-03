Pediatra proibido de clinicar por pedofilia O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) proibiu, na quarta-feira, o pediatra Sérgio Roberto Gonçalves Crespo de exercer a profissão por seis meses. Ele cumpre pena de seis anos em regime semiaberto pelo envolvimento com meninas de 14 anos. Crespo estava clinicando em São Gabriel.