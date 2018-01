Pedida a prisão do cantor Belo e mais 20 O promotor Alexandre Murilo Graça, da 34ª Vara Criminal, pediu nesta quarta-feira a prisão preventiva do cantor de pagode Marcelo Pires Vieira, o Belo, e de outras 20 pessoas investigadas pela Polícia Civil por associação para o tráfico de drogas. Além de Belo, foram denunciados o traficante Valdir Ferreira, o Vado, e o líder comunitário Rumba Gabriel, entre outros. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a juíza Rute Viana Lins tem até cinco dias para decidir se aceitará ou não a denúncia e a decretação da prisão preventiva dos acusados. A advogada de Belo, Jociane Louvera, informou que entrará com habeas corpus preventivo para tentar evitar que ele seja preso, alegando que o cantor não tem antecedentes criminais, entre outros motivos. O cantor Belo estaria em São Paulo. O delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Ricardo Hallack, disse que a divulgação da fita com a conversa grampeada do cantor Belo com o traficante Vado, da favela do Jacarezinho, foi precipitada e atrapalhou as investigações da polícia. O cantor de pagode foi indiciado depois que um laudo do perito Ricardo Molina, da Unicamp, confirmou que era ele quem falava com o traficante ? o telefonema foi gravado com autorização judicial. ?A divulgação foi precipitada e atrapalhou as investigações sobre a atuação do Comando Vermelho nas favelas do Jacarezinho, do Rato, de Manguinhos e de São João, porque os traficantes pararam de usar o telefone?, disse o delegado. A fita com a conversa entre Belo e Vado foi divulgada pela primeira vez no dia 6 de abril pelo então titular da Draco, delegado Pedro Paulo Abreu. ?Foi um erro. Não sei qual era o objetivo dele (Abreu)?, disse Hallack. O delegado Pedro Paulo Abreu não foi localizado hoje para falar sobre o assunto. Segundo o atual titular da Draco, o inquérito sobre a atuação do tráfico no Jacarezinho, iniciado em fevereiro, já tem mais de duas mil folhas e 21 indiciados, incluindo o cantor Belo. ?Infelizmente, no último mês nada foi feito, porque não adianta mais conseguir autorização judicial para interceptação telefônica. Eles (os traficantes) não falam mais nada pelo telefone?. O delegado adjunto da Draco, Marcelo Ambrósio, disse que o suposto envolvimento de Belo com o tráfico foi descoberto ?por acaso?. Segundo ele, as investigações estavam concentradas em Vado, quando foi interceptada uma ligação dele com o cantor.