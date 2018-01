Pedido de vista do PT adia votação na CPI do Apagão O PT pediu vista no relatório final da CPI do Apagão Aéreo no Senado, o que vai adiar, pelo menos até a próxima terça-feira, a apreciação do texto do relator Demóstenes Torres (DEM-GO). O pedido foi feito pelo senador João Pedro (PT-AM), único integrante da base a acompanhar as cerca de 3 horas de leitura do resumo final do relatório. No texto final, Demóstenes pede o indiciamento de 23 pessoas e aponta o ex-presidente da Infraero Carlos Wilson, deputado federal do PT, como "chefe da quadrilha" que teria desviado, no mínimo, R$ 500 milhões. Wilson afirmou, por meio de nota, que recebeu "com surpresa e indignação o irresponsável" relatório produzido por Demóstenes. "Não tenho nenhuma dúvida que o tempo e as provas irão revelar quem é o verdadeiro chefe da quadrilha e o que está por trás da CPI do Apagão Aéreo, comandada por Demóstenes Torres, um velho conhecido pela prática do espalhafato", afirmou o petista. Demóstenes rebateu: "Carlos Wilson é um São Jorge de prostíbulo: olha tudo e nada vê."