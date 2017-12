Pedófilo é preso em flagrante com três crianças em SP O desempregado José Maria da Silva, de 33 anos, foi detido na noite de terça-feira, em São Paulo, sob acusação de pedofilia. O criminoso foi preso em flagrante, em sua casa, no Campo Limpo, zona sul da capital. No momento da prisão, Silva estava apenas de cueca e preparava-se para praticar sexo com três meninos, de idades entre 10 e 12 anos; dois deles já nus. O terceiro ainda tentou se esconder no banheiro. Policiais militares da 01ª Companhia do 16º Batalhão foram acionados pelo vizinho do acusado. Segundo a PM, Silva abordava as crianças nas proximidades das escolas, no horário de saída, atraindo-as com brinquedos, dinheiro e doces. No interior da casa, os policiais encontraram diversas camisinhas; além de fotos e fitas de videos com imagens do criminoso praticando sexo oral e anal com as crianças. O que mais intriga a polícia é o fato de que essa não era a primeira vez que o criminoso iria abusar destas mesmas crianças, cujos pais não haviam dado queixa à polícia até hoje - mesmo elas estudando durante o dia e não voltando para a casa após a aula. Levado ao 37º Distrito Policial, do Campo Limpo, Silva foi autuado por atentado violento ao pudor.