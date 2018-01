Pedófilo francês é preso no Amapá

Um médico francês, que reside em Caiena, na Guiana Francesa, foi preso nesta quarta-feira, 27, quando estava em um hotel no centro do município de Oiapoque, no Amapá, com dois menores, um de 15 anos, e outro de 8 anos.

Após passar pela recepção do hotel, o francês e os dois menores foram para um dos quartos para tirar fotos. Desconfiando da atitude do estrangeiro, o recepcionista do hotel pediu que o menino de 8 fosse até a recepção.

Neste momento, outro funcionário do hotel foi ao quarto onde estava o francês com o adolescente, e flagrou ambos em posições obscenas.

O francês foi mandado embora do hotel e a polícia foi acionada. O estrangeiro foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Oiapoque, quando tentava embarcar em uma catraia para atravessar para o lado guianense.

Foram apreendidos uma câmera fotográfica digital, cinco cartões de memória e um comprimido do medicamento Cialis, que estavam com o francês. Ele continua detido no presídio de Oiapoque.