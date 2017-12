Pedra cai de morro, destrói três casas e deixa feridos no ES

VITÓRIA - Uma enorme pedra caiu do alto do Morro da Boa Vista, destruindo três casas e deixando ao menos 14 feridos, no fim da tarde desta sexta-feira, 1°, no bairro São Torquato, Vila Velha, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), não há confirmação de vítimas fatais.

O incidente que levou desespero aos moradores da região aconteceu por volta das 18 horas e deixou um clima de medo entre os residentes.

A assessoria de imprensa da Sesp informou que quatro feridos com escoriações leves foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Outras dez pessoas foram socorridas pela própria população. Três casas ficaram soterradas e os próprios moradores relatam que não há desaparecidos", informou a pasta.

Ainda segundo a secretaria, bombeiros com cinco viaturas permaneciam no local às 22 horas monitorando a situação. Logo após o acidente, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Polícia Militar ajudou no acompanhamento do socorro. As equipes da Defesa Civil Municipal fizeram varreduras na área.

A prefeitura de Vila Velha afirmou estar auxiliando na operação, com equipes de assistência social e de saúde para atender as famílias atingidas e em risco. As famílias que moram próximo ao local atingido devem ser retiradas para isolamento da região. As equipes tinham previsão de permanência durante toda a madrugada no local.