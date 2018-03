Pedra que interdita Rio-Santos deve ser dinamitada na tarde desta quarta

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

RIO - A pedra de cerca de 120 toneladas, que interdita o trecho da Rodovia Rio-Santos (BR-101 Sul), na região de Angra dos Reis, no Rio, deve ser dinamitada nesta quarta-feira, 14, segundo previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O deslizamento de pedras ocorreu na madrugada desta terça-feira, 13, interditando totalmente a via. Na tarde de ontem, o tráfego foi liberado em meia pista no km 455,5, na altura de Conceição de Jacareí, funcionando no esquema Pare e Siga.

O DNIT espera liberar ainda esta semana o trecho da Rodovia Rio-Santos. Técnicos reconheceram, no entanto, que há risco de novos deslizamentos e não estabeleceram um prazo específico para a desobstrução das pistas. As obras de recuperação do trecho podem levar até seis meses.