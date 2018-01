Pedreiro arranca grades de janela e salva criança de incêndio no RS

O pedreiro Anderson Rodrigues da Silva, de 25 anos, salvou uma criança, de 7 anos, de um incêndio na tarde dessa quarta-feira, 10, no centro de Santa Rosa, região noroeste do Rio Grande do Sul.

Em entrevista ao Estado, Silva disse que foi movido pela curiosidade ao local do incêndio. "Larguei minhas ferramentas de trabalho e fui ao local, quando percebi que tinha uma criança saí correndo e escalei a parede. Imaginei a minha filha, a minha bebê", explicou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pedreiro, que trabalha em uma obra a 300 metros do local do incêndio, percebeu que por uma das janelas um garoto estava aos gritos pedindo socorro. "Ele disse que estava ficando muito quente. Tentei entrar pela garagem mas não deu. Pensei rápido e vi que teria que ser pela janela. Consegui arrancar as grades e puxei o guri pela camiseta"

Silva disse que depois do incidente conseguiu dar um abraço no garoto. " Ele chorou e eu também. Logo mais vamos marcar um almoço familiar para comemorar a vida de Richard", contou emocionado.

De acordo com o comandante do Pelotão do Bombeiro Militar de Santa Rosa, Tenente Claudir Mallmann, a equipe chegou logo após o resgate do garoto e conseguiu conter as chamas em 15 minutos.

"Parte da residência da família ficou destruída. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelo Instituto-Geral de Perícias". Explicou Mallmann

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto Richard Padoan Tavares foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, liberado e passa bem.