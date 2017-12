Pedreiro sobrevive a queda de 36 metros e recebe alta do hospital

CURITIBA - Depois de provocar uma situação inusitada na segunda-feira, 20, quando despencou de uma altura de 36 metros em uma obra na rua Euclides da Cunha, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, Paraná, e sobreviveu, o pedreiro Everson do Espírito Santo, 30, deixou o Hospital Evangélico, onde permaneceu internado, caminhando e sem ferimentos graves, apenas escoriações no rosto.

A queda aconteceu entre o 21º e o 8º andar da construção, pelo fosso do elevador e um dos fatores que pode ter colaborado para sua sobrevivência foram os andaimes que amorteceram a queda. Após o acidente, a obra passará por uma vistoria, haja vista que Everson, segundo testemunhas, não utilizava equipamentos de segurança.

Conforme a opinião do médico André Argenta, em entrevista à rede RPC, o pedreiro sobreviveu ou não teve problemas mais graves por causa do amortecimento provocado pelos andaimes, que foram se quebrando conforme a queda de Everson, até que encontrou um mais resistente no oitavo andar. "Se fosse uma queda livre de 36 metros não sei se ele chegaria vivo", disse.

Sobre o quadro clínico, Argenta não apontou problemas no pedreiro. "Não há nenhuma queixa, no tórax, abdômen, os exames não mostraram nada, nenhum tipo de alterações", concluiu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Everson trabalhava normalmente, conta, quando foi passar por cima do fosso do elevador. A proteção quebrou e ele começou a cair. "Só senti na hora em que parei naquele (andaime) que não quebrou, que segurou eu. Aí eu saí e nessa hora, ainda meio tonto veio um pedreiro que me ajudou a sair", afirmou.

Everson considerou o fato como um milagre e creditou isso ao seu nome. "O Espírito Santo me salvou, só podia ser".

Está prevista também uma visita do Ministério do Trabalho ao local para checar as condições dos trabalhadores e a segurança na obra. Além disso, será questionado se a empresa possui o Programa de Controle do Meio Ambiente de Trabalho, item que é obrigatório no setor.