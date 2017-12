Pedro, filho de Leonardo, apresenta melhora, mas estado ainda é grave

SÃO PAULO, 27 - O cantor Pedro Leonardo permanece internado na unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave de acordo com último boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, no fim da manhã desta sexta-feira, 27.

O hospital afirma que o estado do paciente é grave, porém estável. De acordo com a equipe médica que assiste Pedro, houve evolução no quadro clínico e neurológico, que foi confirmada nos últimos exames realizados pelo hospital.

Pedro sofreu um acidente de carro na última sexta-feira, 20, próximo à divisa entre Minas Gerais e Goiás. Depois de ser resgatado, o jovem superou um choque hemorrágico, no Hospital Municipal de Itumbiara, após uma cirurgia. Transferido para Goiânia, o cantor - que faz dupla com o primo Thiago - sofreu duas paradas cardíacas, a última com 6 minutos de duração, no domingo, 22.

O filho do cantor Leonardo foi transferido para São Paulo na manhã da última quinta-feira, 26.