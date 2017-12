Pedro Simon cobra governo e diz que Garcia deveria viajar

Durante o velório do deputado federal Julio Redecker (PSDB-RS), morto no acidente com o vôo 3054 da TAM, o senador Pedro Simon (PMDB-RS) declarou que, "diante dessa crise aérea, estamos vendo que falta autoridade." Segundo ele, na medida em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "deixa o tempo passar e não toma providência, ele está assumindo a responsabilidade pelo caos". Veja também: Após comemoração, PSDB pede demissão de Marco Aurélio Garcia O que você acha da atitude de assessores de Lula? Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Simon criticou duramente o assessor de Assuntos Internacionais do governo, Marco Aurélio Garcia, pelos gestos obscenos filmados pela TV Globo na quinta-feira à noite. "É uma agressão à sociedade brasileira. O mínimo que ele pode fazer é se afastar imediatamente, ou o Lula chamar e mandá-lo fazer uma dessas viagens internacionais." Para Simon, a crise começou há dez meses com o acidente da Gol e até agora não parou. "Ora colocam a culpa no encarregado do vôo, ou dizem que foi de não sei quem. O governo não fez nada. Em Congonhas, fizeram uma reforma enorme, mas deixaram a pista para o fim. O Lula, pelo jeito, está com dificuldades de fazer coisas singelas", disse o senador. "Não é verdade que o governo não é culpado. O que se pode discutir é o percentual da culpa", concluiu.