Pedro Simon desiste de aposentadoria no RS O senador Pedro Simon (PMDB-RS) desistiu de receber a aposentadoria de ex-governador do Rio Grande do Sul. A decisão foi divulgada pelo Twitter de sua assessoria na noite de terça-feira. Em duas postagens, Simon informou que abria mão do benefício e pedia a transcrição, nos anais do Senado, do ofício que encaminhou ao governo gaúcho. Até ontem, o documento não chegou à Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.