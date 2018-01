Carro parado em vaga para deficientes é alvo de 'pegadinha'

MARINGÁ - Pedestres, motoristas e funcionários de lojas pararam o centro de Maringá, no Paraná, na tarde desta quarta-feira, 24, para acompanhar uma pegadinha. Os autores da brincadeira são jovens da cidade que têm um canal no YouTube, em que divulgam vídeos irreverentes. A vítima foi um motorista que desrespeitou a lei e estacionou o carro em uma vaga exclusiva para deficientes.

Os jovens do canal Boom, em meia hora, cobriram o carro com pequenos adesivos azuis e brancos que formavam, no conjunto, o símbolo universal das pessoas com deficiência. Toda a ação foi registrada por câmeras de curiosos que se aglomeraram nas calçadas próximas. O farmacêutico Bruno Sanajotto conta que na farmácia todos pararam para ver a cena. "Quando o motorista voltou para pegar o carro e viu o que tinham feito com o veículo, ficou muito bravo e saiu cantando pneus. Ele não é deficiente, claro", relata.

O assessor parlamentar Diego Kotsifas estava almoçando em um restaurante ali perto quando percebeu a movimentação na rua. Correu para ver o que era e chegou quando o carro começava a ser adesivado. "Pelo que vi eram dois homens e duas mulheres, todos jovens, colando os adesivos. Um cinegrafista registrava tudo e havia mais duas pessoas da equipe do canal Boom acompanhando. Contei pelo menos 20 pessoas com celulares registrando a cena", detalha.

As fotos e vídeos da pegadinha ganharam logo as redes sociais e o assunto agitou a cidade. Quem se apresenta como autor do canal de vídeos Boom é o maringaense Tiago Fonseca. A reportagem não conseguiu contato com ele. A reportagem também não conseguiu localizar o dono do carro que infringiu a lei estacionando em local proibido.