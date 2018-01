Pela 2ª vez na semana, Santos Dumont tem falta de luz

RIO - Pela segunda vez nesta semana, o Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, voltou a ficar sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira, 7. O problema ocorreu entre 6h45 e 7h04, e afetou o funcionamento dos sistemas de ar condicionado, esteiras e escadas rolantes. O aeroporto também apresentou falta de luz na última quarta-feira, 5.

Em nota, a Infraero informou que o incidente desta sexta "ocorreu em virtude de oscilação no sistema da concessionária responsável pela distribuição de energia". "Cabe ressaltar que os geradores e no-breaks do aeroporto passaram a funcionar imediatamente após a interrupção do fornecimento, alimentando os sistemas essenciais para a manutenção da segurança das operações do aeroporto e evitando impactos em pousos e decolagens", diz o texto.

Segundo a estatal, "são considerados essenciais para a normalidade das operações do aeroporto os sistemas da torre de controle, de navegação aérea, de balizamento de pistas e ainda iluminação parcial do terminal de passageiros, além dos sistemas de check-in".

A nota da Infraero diz ainda que os sistemas de ar condicionado, esteiras e escadas rolantes "são desligados automaticamente e religados manualmente com o retorno do fornecimento de energia". "Esse procedimento é necessário para evitar danos aos equipamentos, o que poderia causar transtornos maiores aos passageiros e usuários do terminal. No caso em questão, os sistemas foram reestabelecidos gradualmente, operando normalmente."

O Santos Dumont opera visualmente desde o início da manhã para manobras de pousos e decolagens. De acordo com a página da estatal na internet, dos 36 voos programados para decolar do aeroporto das 6h (início das operações) às 9h, apenas um (2,8%) foi cancelado.

O Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, também opera normalmente. Dos 25 voos domésticos previstos de meia-noite às 9h, dois (8%) foram cancelados. Não houve qualquer problema com as sete partidas internacionais ocorridas no período.