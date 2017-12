Pelas lentes infantis, flagrantes de desrespeito

Algumas ações no trânsito são tão repetidas que a maioria das pessoas já não raciocina se são certas ou erradas. Avançar com o carro sobre a faixa de pedestres, desrespeitar semáforos e estacionar sobre as calçadas são exemplos de práticas irregulares que se tornaram comuns no dia-a-dia. Mas esses detalhes foram notados e registrados pelas lentes de crianças de diversas partes do mundo no projeto Olhares em Trânsito 2008. O projeto, que está em sua quarta edição, é realizado no Brasil pela Organização Não-Governamental (ONG) Criança Segura - que faz parte da rede internacional Safe Kids. Orientadas por fotógrafos profissionais - que ensinam as técnicas necessárias, mas não influenciam na elaboração do material -, crianças de até 14 anos de sete países foram às ruas de suas cidades para registrar a sua visão sobre o trânsito. O objetivo era retratar os problemas nas vias e as situações que colocam em risco os pedestres, principalmente as crianças. No Brasil, o Olhares em Trânsito foi realizado com crianças do Núcleo Socioeducativo Lugar de Criança e Adolescente (Luca), no Parque Santo Antônio, na zona leste da capital paulista. Foram selecionados 14 jovens que durante dois dias saíram para tirar as fotos orientados pela fotógrafa Inaê Coutinho. Um deles foi Henrique Queiroz, de 10 anos, que fotografou carros invadindo faixas de pedestre e obstáculos nas calçadas, que obrigam as pessoas a caminhar pelas ruas. "Tem calçadas com degraus muito altos, que não dá nem para um adulto andar. E também tem muita gente que estaciona as motos nas calçadas, aí as pessoas têm de andar junto dos carros", diz Henrique. O projeto também foi realizado em Washington D.C. (Estados Unidos), Toronto (Canadá), Xangai (China), Mumbai (Índia), Seul (Coréia do Sul) e Manila (Filipinas). As fotos mostram desde o universo caótico de alguns países em que pedestres e veículos ocupam os mesmos espaços até vias de países mais estruturados, mas também com flagrantes de desrespeito à sinalização e aos pedestres. As fotos das crianças brasileiras e dos outros seis países estarão à mostra durante a semana do trânsito - de 18 a 25 deste mês. A exposição Projeto Olhares em Trânsito estará no Sacolão das Artes, na Rua Cândido José Xavier, 577, no Parque Santo Antônio, zona sul. A entrada é gratuita.