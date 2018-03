Pelé e Neymar votam em Santos

Muito assediado por fãs e jornalistas, Pelé votou no colégio Leão 13, no bairo de Embaré, em Santos. Aos 69 anos, o cidadão Edson Arantes do Nascimento tirou fotos e distribuiu autógrafos. Quando encontrou sua seção, chegou a seguir para o final da fila, mas foi orientado pela mesária a passar na frente, por ser maior de 60 anos. Pelé não declarou seu voto, mas criticou a atitude de alguns candidatos que "aproveitaram o horário político para fazer palhaçada". Horas antes foi a vez de Neymar votar. É a primeira eleição de que o atacante do Santos participa. O astro de 18 anos votou em dez minutos e foi pouco assediado.