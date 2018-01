Pelo Twitter, papa agradece 'acolhida'

O papa Francisco fez um agradecimento em seu perfil no Twitter a internautas e às autoridades brasileiras, na manhã desta terça-feira, 23. No Brasil desde a tarde dessa segunda, 22, o pontífice elogiou a "acolhida".

"Obrigado! Obrigado! Obrigado a vocês todos e a todas as autoridade (sic) pela magnífica acolhida em terra carioca!", escreveu Francisco. Após passear em carro aberto e discursar no Palácio do Guanabara, o pontífice se dirigiu ao Centro de Estudos do Sumaré, na zona norte do Rio, onde está hospedado. De acordo com a agenda oficial, Francisco deve passar o dia no local.

Esta terça marca oficialmente o início da ornada Mundial da Juventude (JMJ), com a missa de abertura celebrada por d. Orani João Tempesta, a partir das 19h30. O papa Francisco participará da vigília no sábado e fará a missa final no domingo, em Guaratiba, para 1,5 milhão de pessoas.