Peluso recusa pedido para afastar Barbosa O presidente do STF, Cezar Peluso, recusou pedido do publicitário Marcos Valério para que o ministro Joaquim Barbosa fosse afastado da relatoria do processo do mensalão. Para tentar convencer Peluso, os advogados de Valério alegaram que Barbosa teria se manifestado antecipadamente sobre as acusações, o que levaria à impossibilidade de ele participar do julgamento da ação.