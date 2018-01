Pendências O que é necessário realizar antes da revisão, segundo o Ministério Público Estadual 1. Regulamentação de uma lei municipal para o funcionamento dos helipontos da capital (70% dos 272 pontos de pouso de helicópteros não têm alvará de funcionamento) 2. Regulamentação de uma lei para o estudo já promovido em 2002 sobre o impacto do barulho de obras e do trânsito nas vizinhanças de bairros residenciais 3. A regulamentação de um plano de transportes, conforme diretriz apontada na aprovação do Plano Diretor 4. A definição de uma nova regulamentação para o uso e parcelamento do solo 5. Audiências públicas nas regiões periféricas da cidade