PENHA: jovens conscientes Amanhã: o shopping se preocupa com a preservação da natureza. Hoje: as lojas de moda jovem atraem um público adolescente O Shopping Penha levanta a bandeira da preservação ambiental. No estacionamento, foi instalado um bicicletário grátis, para que os adeptos das pedaladas tenham onde deixar as suas ?magrelas?. No banheiro e na praça de alimentação, placas alertam para a importância da reciclagem e do uso moderado dos recursos naturais. O shopping ainda mantém um ponto de coleta de óleo de cozinha. Na parte de compras, o público juvenil é bem-atendido. Há várias lojas de surfwear, além da Santo Abito, que reúne marcas como Colcci, Triton e Iódice. Fundação: 19/10/1992 Área: 100.000m2 Lojas: 225 Salas de cinema: 8 Vagas: 1.200 Estacionamento: R$ 4 (4 horas) 3 R. Dr. João Ribeiro, 304, Penha, 2095-8222. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.shoppingpenha.com.br