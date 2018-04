Pensão de ex-governador começa a cair em Minas A Assembleia Legislativa de Minas aprovou ontem, em primeiro turno, projeto do Executivo que revoga a lei que instituiu o pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores do Estado e a seus familiares no caso de falecimento. A proposta, aprovada em votação simbólica, ainda terá de ser apreciada em segundo turno.