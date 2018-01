Pensionista que teve corpo queimado morre no Rio A aposentada Geci Peixoto Gomes, de 71 anos, morreu na noite deste domingo em conseqüência de queimaduras sofridas na terça-feira, quando foi agredida por Solange Ferreira dos Santos, de 44 anos, na frente de uma agência bancária em São Gonçalo, no Grande Rio. Geci estava internada no Hospital de Clínicas de Niterói. Solange ateou fogo à idosa após descobrir que sua pensão do INSS não havia sido depositada no banco. A vítima, também pensionista do INSS e que estava na fila para receber o benefício, foi escolhida aleatoriamente, conforme revelou Solange em depoimento à Polícia Civil. A autora do crime está presa e vai responder por homicídio triplamente qualificado. Ela pode ser condenada a 30 anos de prisão.