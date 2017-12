Pereira admite falhas no planejamento de obras dos aeroportos

O presidente da Infraero, José Carlos Pereira, admitiu, nesta terça-feira, falha no planejamento de obras nos aeroportos ao terem privilegiado as reformas nos terminais de passageiros antes das pistas. Segundo ele, a decisão foi tomada pela diretoria de engenharia da Infraero e respaldada pelo voto dos demais diretores da estatal. Isso ocorreu, contou ele, antes de março de 2006 quando assumiu interinamente a presidência da Infraero em substituição ao deputado Carlos Wilson (PT-PE). Pereira, que depõe na CPI da Crise Aérea na Câmara dos Deputados sobre o acidente com o Airbus da TAM, evitou citar nomes como o da diretora de engenharia, Eleusa Terezinha. Ele admitiu, porém, que poderia ter feito substituições após constatar o erro no planejamento e não o fez por estar na condição de interino. "Eu não seria louco de fazer isso num período de interinidade. Por isso, assumo inteira responsabilidade e não nego nenhuma possibilidade de ter cometido um equívoco", disse. Pereira informou aos deputados que abriu uma auditoria interna para investigar o planejamento das obras e que ela já foi concluída, mas ainda precisa ouvir pela última vez todas as pessoas envolvidas antes de ser tornada pública. Sobre as notícias de que seria demitido do cargo, o brigadeiro voltou a afirmar que está tranqüilo e que não se preocupa em manter o cargo. "Num cargo público, ninguém está seguro. Esse não é um lugar de segurança mas de trabalho", disse Pereira acrescentando que por ser um militar é mais fácil para ele aceitar hierarquias e respeitar a noção de subordinação.