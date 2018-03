Perfil da economista alemã Carmem Eccard e sua família

Carmen havia viajado para uma semana de férias no Brasil acompanhada dos pais, o aposentado Rolf Eccard e a dona de casa Hannelore Eccard; a filha, Clara Sofie, de 2 anos; e a irmã, a regente e professora de música clássica Regine Eccard, que se apresentava em concertos e turnês pelo mundo. A família vivia na cidade Fellbach, em Baden-Württemberg, no sul da Alemanha.

Carmem, Rolf, Hannelore e Regine Eccard. Foto: Reprodução/Bild

De acordo com informações do tablóide Bild, os maridos de Carmen e Regine aguardavam a família no aeroporto, quando foram avisados do desaparecimento do Airbus. Outros 21 alemães estavam no voo, segundo lista com a nacionalidade das vítimas divulgada pela Air France.