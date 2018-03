Perfil de Adriana Francisco Sluijs

Adriana Francisca Van Sluijs, de 40 anos, era assessora de imprensa da presidência da Petrobras, e estava no voo 447, que desapareceu nesta segunda-feira.

Adriana estava a caminho da Coreia do Sul, onde participaria de um evento representando a assessoria de imprensa da área internacional da Petrobrás. "Não consegui me despedir da minha filha. Liguei para ela, desejei boa viagem e disse que ela viajaria sob as asas protetoras de Deus. Estou travada e ainda não consegui chorar" disse, ainda pela manhã, a mãe de Adriana, a professora Vasthi Esther, de 70 anos.