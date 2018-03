Perfil de Antonio Gueiros, diretor da Michelin América do Sul Desde 4 de maio de 2009, o brasileiro Antonio Gueiros, de 46 anos, assumiu a responsabilidade de Diretor de Informática da Michelin América do Sul. Pai de dois filhos, ele é um dos 228 passageiros do Airbus A330 da Air France, que desapareceu na madrugada desta segunda-feira, 1º, no Oceano Atlântico.