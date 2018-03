Deise Possamai, 34 anos, formada em Administração e Direito, viajava à Itália, para participar de um curso de especialização que duraria até o fim do ano. Era funcionária do setor de Movimento Econômico da prefeitura de Criciúma. Na última sexta-feira, 29, fez uma festa de despedida com os colegas.

Deise estava no voo 447 que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e desapareceu no Senegal (Costa da África).