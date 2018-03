Perfil de Hilton Jadir de Souza

"Estamos muito chocados, mas estamos com esperança. Para Deus, nada é impossível", disse Jorge Ferreira de Souza, um dos irmãos de Hilton. Nascido em Montes Claros (MG) e radicado no Rio há 20 anos, o engenheiro é casado e tem dois filhos. Hilton ligou para seus pais no último fim de semana, dizendo que viajaria a Berlim e que faria uma visita assim que voltasse, contou seu irmão.

Torcedor fanático do Cruzeiro, Hilton esteve pela última vez em Montes Claros no fim de fevereiro, antes de seguir para Belo Horizonte para assistir à vitória do Cruzeiro sobre o Estudiantes, pela Taça Libertadores da América. Filho de José Norberto Silveira, de 81 anos, e de Maria Raimunda de Souza, de 72 anos, Hilton é integrante de uma família de oito irmãos.