João Marques da Silva Filho, de 67 anos, carioca, engenheiro mecânico. Viajava para países asiáticos para testar equipamentos que seriam usados pelo Estaleiro Atlântico Sul, do qual era gerente. Casado, tem cinco filhos e viajava sozinho no voo 447 da Air France desaparecido no Atlântico com 228 passageiros a bordo.