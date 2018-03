Gomes possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982), mestrado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1993) e doutorado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2001), com estágio sanduíche na École des Hautes Études Commerciales - HEC Montreal.