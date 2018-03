Perfil de Octávio Augusto Ceva Antunes O professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro Octávio Augusto Ceva Antunes estava no voo 447 da Air France que desapareceu em viagem a Paris, nesta segunda-feira. Antunes é especialista em Química Inorgânica, professor do Instituto de Química da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e iria participar, como professor visitante, de um curso na universidade francesa de Cergy-Pontoise, durante 30 dias. Já publicou mais de 200 artigos científicos ao longo de sua carreira e recebeu diversos prêmios e homenagens.