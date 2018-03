Perfis de passageiros no Orkut têm centenas de recados de luto

Em sua página inicial, o principal site de relacionamento do País diz que a equipe está "solidária com todas as pessoas afetadas pelo acidente do voo AF447".

Na página de passageiros brasileiros confirmados na lista oficial da Air France, mensagens de condolências e recados de solidariedade. Como o da jornalista Adriana Sluijs, que trabalhava como assessora da Petrobrás. Mais de mil mensagens ocupam seu espaço na internet, com manifestações de carinho e, inclusive, de esperanças de que ainda haja algum sobrevivente do voo que levava 228 pessoas a bordo - 216 passageiros e 12 tripulantes. "Torço para q vocês estejam perdidos em algum lugar", diz um dos recados.

No perfil de Leonardo Dardengo, mais de duas mil mensagens, a maioria de desconhecidos e de pessoas que se identificam como capixabas, assim como o oceanógrafo de 31 anos. Segundo amigos, Leonardo estaria noivo.

Página de familiares e amigos dos passageiros do voo também prestam ou recebem condolências. Alguns conhecidos de Vanderléia Carraro, por exemplo, trocaram as fotos dos perfis por símbolos de luto em homenagem à jovem farmacêutica. Além disso, Vanderléia recebeu vários recados.

Já Walter Carrilho Júnior, que pelo tipo de perfil não deveria usar o site de relacionamentos com frequência, tinha poucos recados. Mesmo assim, suas filhas e mulher receberam mensagens e depoimentos desejando força neste momento difícil. As três agradeciam nos próprios perfis o apoio e tinham esperanças.

A família Chem também era homenageada no Orkut. No perfil de uma amiga do médico Roberto, da psicóloga Vera e da filha do casal havia a mensagem "Muitas vezes pensamos porquê as coisas acontecem com quem não merece? Resta aos que ficaram seguir em frente guardando as boas recordações!!", além de um símbolo que representa o luto.