Perguntas e respostas Por quais mudanças o organismo passa quando a umidade do ar diminui? O aparelho respiratório e os olhos, que têm contato direto com a atmosfera são os que mais sofrem. O ar seco e poluído irrita garganta, traquéia, brônquios e pulmão. Isso causa deficiência de oxigenação, e as pessoas se sentem mais cansadas. A mucosa ocular fica irritada, o que dificulta a formação de lágrimas e facilita o contágio de doenças como a conjuntivite. Só as pessoas alérgicas sofrem com a baixa umidade do ar? As alérgicas são mais sensíveis. As crises de bronquite e sinusites são potencializadas. Mas a estiagem afeta a todos. Nos dias secos devemos beber mais água? É recomendável, mas isso varia de pessoa para pessoa. O ideal é manter a hidratação, bebendo pequenas doses de líquidos ao longo do dia. A quantidade depende da idade, tamanho, peso e altura. A hidratação da pele deve ser maior em dias secos? Passar hidratante é recomendável, mas a atenção especial deve ser na hora do banho. Com a pele ressecada, aumenta a possibilidade de dermatites e manchas vermelhas. Por isso, é preciso evitar banhos quentes e demorados. Isso dissipa a película protetora da pele e a resseca ainda mais. Adianta colocar bacia de água no quarto para dormir? Sim. Os umidificadores de ar são caros e têm efeito semelhante ao das bacias. E as dicas para praticar esportes? É praxe evitar exercícios físicos entre 10 e 16 horas. Nos outros horários, opte pelos parques. E no trabalho e no carro? Levar garrafa de água, passar protetor labial e molhar o rosto. Fonte: Ricardo Tardelli, coordenador estadual de Saúde