Periferia e Índia abrem a segunda noite

A Vila Madalena vai à Ásia O deus Ganesha abriu o desfile da escola Pérola Negra, da Vila Madalena, que levou a dança indiana à passarela do samba, na primeira ala, Dança de Odissi. A atriz Juliana Alves, que está na novela Caminho das Índias, foi a madrinha da bateria. Íris é destaque na Leandro A ex-BBB Íris Stefanelli animou a bateria da Leandro de Itaquera, primeira a desfilar. Com uma ode à periferia, a escola homenageou Regina Casé, que surgiu no último carro alegórico. No final, a escola acelerou o ritmo para fechar o desfile em tempo. Fantasiados para a festa Não basta assistir aos desfiles: tem de participar (ou quase). Os foliões capricharam no visual para acompanhar o segundo dia de festa no sambódromo de São Paulo. Teve gente que apostou na assustadora máscara do filme ?Pânico?. Gaviões lota a arquibancada Torcedores da Gaviões da Fiel, prevista para desfilar às 2h10, compareceram em peso ao Anhembi e tomaram as arquibancadas com faixas em branco e preto. Com a camisa do Corinthians, muitos se concentravam no início e no fim da passarela.