Perigo na Jesuíno Maciel Carta 19.391 São muitas as colisões no cruzamento da Rua Jesuíno Maciel com Barão do Triunfo, junto ao Hospital Evaldo Foz. Acabo de ver mais uma (5/12/07), às 18h45, envolvendo três carros. Um capotou. O local tem placas de Pare, sinalização horizontal e pisca-pisca amarelo. A CET complementou a sinalização horizontal na Jesuíno Maciel, com estreitamento das faixas. O problema é que os afoitos que vem pela Barão do Triunfo, não respeitam a placa Pare e avançam sobre o cruzamento. A imprudência, já induzida pela boa pavimentação e ampla largura da Barão do Triunfo, incentiva velocidades mais altas que as compatíveis no local. A sinalização já não funciona: é preciso medidas mais objetivas e contundentes antes que pedestres morram no entorno do hospital e do seu PS. Para tentar resolver o problema sugiro um semáforo definitivo, ainda que prejudicasse a fluidez do tráfego na Rua Jesuíno Maciel. Outra sugestão - essa talvez mais adequada - seria o estreitamento da Rua Barão do Triunfo para uma faixa de largura bem limitada, com tachões no piso para obrigar os motoristas a reduzirem a velocidade bem antes de entrarem no cruzamento. JOÃO CARLOS V. FALSETTI Capital A CET responde: "Reiteramos a informação de que a Jesuíno Maciel foi recentemente recapeada e teve a sinalização revitalizada. Os nossos técnicos estão estudando novas medidas para melhorar as condições de segurança no local, visto que ainda persiste a imprudência de alguns motoristas nesse cruzamento, conforme relatado pelo leitor." Carta 19.392 Dúvida - e apoio Sempre que assisto a uma entrevista com autoridades recomendando o que fazer para evitar situações difíceis, rio para não chorar. O policial sugere avisar ao meliante que vamos tirar o cinto de segurança e não pegar arma ou tentar fugir - mas esquece da obrigação de nos proteger e aumentar a segurança nas ruas, pois há gente que entra em pânico nessa situação. Já a CET recomenda que as compras de Natal devem ser feitas de manhã, para evitar congestionamentos. Amanhã (carta de 3/12/07) faltarei no trabalho, e a desculpa será o conselho da CET. CACALO KFOURI Capital A CET responde: "A sugestão se deve ao aumento no movimento de pedestres e carros que se dirigem às principais áreas comerciais e shoppings da cidade nessa época, a partir do período da tarde. O maior movimento nos shoppings coincide com o horário de pico. Assim sugerimos a quem puder que faça compras das 10 às 13 hs ou depois das 20, evitando transtornos maiores. Montamos a Op. Natal 2007 com ações para assegurar o trânsito de compradores e a fluidez aos motoristas que circulavam pelas ruas de maior comércio, como 25 de Março e adjacências e as ruas do Brás, Bom Retiro, e perto do Ceagesp, com equipes monitorando o tráfego em 15 pólos comerciais e 27 shoppings. Sugerimos também buscar informações sobre o trânsito e usar caminhos alternativos, ou usar transporte público. Mais informações e orientações: site www.cetsp.com.br ou telefone 156." O leitor comenta: A prezada editora da coluna , em vários comentários a respostas, escreve: "A queixa não foi respondida, não foi isso que o leitor perguntou". É o caso, pois o que perguntei foi como aceitar a sugestão da CET se de manhã estamos trabalhando (ao menos nós, simples cidadãos). O ?respondedor? gastou algumas linhas para reafirmar o motivo da queixa. Estamos mais perdidos do que eu pensava... Meus parabéns à colocação do sr. Robert Behar (Mudanças nas Perdizes, dia 3). Moro na Rua Apiacás e estou insatisfeito com as mudanças, pois não há mais sossego no bairro que já foi considerado lugar exemplar para viver. Após a abertura da Rua Vanderlei, esq. com Sumaré, transitar ficou difícil. A empresa de ônibus Unisul usa a Apiacás como via expressa, e a Viação Sudoeste, a Vanderlei. Os ônibus fazem um barulhão todos os dias, até meia-noite, e as colisões no cruzamento aumentaram. Não concordo com a resposta da CET, que afirma que os moradores aprovaram as mudanças - mas desde que elas foram feitas, nunca mais vi um carro da CET na região, avaliando as mudanças. Sugiro que a CET faça uma pesquisa de satisfação com os moradores, repense o que foi feito, e avalie melhor antes de mandar uma resposta. Antes, nossas ruas eram transitáveis; agora (carta do dia 3) o tráfego é intenso durante todo o dia e há congestionamentos. LUIZ EGISTO DEL PIETRO Perdizes Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para spreclama.estado@grupoestado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.