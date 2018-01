Peritos da defesa fazem simulação Peritos contratados pela defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá usaram um dublê do pai de Isabella para reconstituir o crime, no Residencial London. Cinco especialistas trabalharam das 12h40 às 15h30 de ontem - a defesa quer provar que as marcas na roupa de Alexandre foram feitas quando ele olhou pelo buraco da tela para ver a filha caída no jardim.