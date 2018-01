Peritos do IC vão processar Sanguinetti por declarações

Os quatro peritos do Instituto de Criminalística (IC) que assinam o laudo oficial sobre a morte de Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, vão entrar com uma queixa-crime contra o médico-legista George Sanguinetti e a perita Delma Gama. Contratado pela defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Sanguinetti classificou o trabalho do IC como "medíocre, falho e sem valor". A Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo também encaminhou ontem um pedido de retratação a Sanguinetti e Delma. Caso se recusem a dar explicações, a entidade pretende processá-los por injúria, calúnia e difamação. A decisão dos peritos do IC foi tomada na tarde de ontem. Indignados com as afirmações feitas por Sanguinetti na segunda-feira, alguns deles chegaram a procurar o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Celso Perioli, cobrando uma resposta oficial. "Isso não pode ficar assim", protestou um dos peritos ouvidos pelo Estado. "Quero ver ele (Sanguinetti) provar o que disse. Uma coisa é fazer um laudo contestando o nosso. Outra é dar declarações ofensivas, desqualificando o que fizemos." A ação será proposta pelos quatro peritos relatores - Rosângela Monteiro, Sérgio Vieira Ferreira, Márcia Iracema Casagrande e Mônica Catarino, todos do Núcleo de Crimes contra a Pessoa. Ontem, Sanguinetti voltou a contestar as conclusões dos legistas do Instituto Médico-Legal (IML). Disse que, com base em informações contidas no laudo complementar ao exame necroscópico, a vítima pode ter sofrido tentativa de estupro ou sido molestada antes de ser jogada do 6º andar. Mas o laudo assinado pelos legistas Laércio de Oliveira César, Paulo Tieppo Alves e Carlos Cuoco é taxativo: "a presença de pequena equimose na mucosa do intróito vaginal não nos permite concluir ter havido algum tipo de violência de natureza libidinosa, visto que não visualizamos sinais de rotura himenal (do hímen). A pesquisa de espermatozóides no conteúdo vaginal, anal e bucal resultou negativa". Para policiais, legistas e peritos que trabalharam no caso, a lesão na vagina da garota ocorreu no momento em que ela foi jogada violentamente no chão da sala. Além desse ferimento, a agressão teria provocado uma fratura no osso direito da bacia e no pulso. Sanguinetti concorda que as lesões encontradas no corpo de Isabella ocorreram dentro do apartamento. Mas considera impossível que os ferimentos tenham deixado o rastro de sangue detectado pelos peritos do IC dentro do imóvel. "Precisamos descobrir qual foi o instrumento que feriu essa menina. Pode ter sido um dedo, um pedaço de pau, um pênis", comentou Sanguinetti. Outro ponto contestado pelo legista diz respeito à causa da morte de Isabella. O laudo do IML diz que "foi de causa violenta, por asfixia mecânica por ação vulnerante de agente físico-mecânico e politraumatismo por ação contundente". A conclusão dos peritos paulistas toma por base exames visuais e microscópicos do corpo da menina. Embora não tenham encontrado lesões no osso hióide (um dos indícios de esganadura), os legistas observaram uma série de ferimentos nas estruturas internas do pescoço da menina. Além disso, havia um machucado na parte interna do lábio, que "sugere compressão externa da boca". Para Sanguinetti, que não viu o corpo, não havia nenhuma lesão externa que pudesse indicar uma esganadura. COLABOROU CARINA FLOSI