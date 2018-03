Permanência de Afif torna-se ''insustentável''

Desde que Afif anunciou a sua saída do DEM para acompanhar o prefeito da capital, Gilberto Kassab, na montagem do PSD, o Palácio dos Bandeirantes deu sinais de que era indesejável a permanência do vice no Desenvolvimento, responsável por uma das principais vitrines do governo paulista, as escolas técnicas.

O anúncio de que pelo menos dois vereadores migrarão para o PSD aumentou o desconforto com o Afif. Até então, Alckmin esperava que o próprio vice pedisse para sair, diante da pressão do DEM para indicar um novo nome para a Secretaria de Desenvolvimento. O governo ofereceu a pasta da Agricultura para DEM, que ainda não aceitou.

Ontem, os principais coordenadores políticos do governador apostavam numa resolução para o impasse logo depois da Páscoa. O governador pretende primeiro alocar o DEM no secretariado, para depois definir o novo nome do Desenvolvimento. A ideia é que seja alguém do PSDB, com perfil mais técnico que político.